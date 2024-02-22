Yargıtay'dan "Alo" kararı! Vatandaş şaşkına döndü: Graham Bell duysa...





"GRAHAM BELL BUNU DUYSA İCATTAN VAZGEÇERDİ"

Yargıtay'ın bu kararını şaşkınlıkla karşılayan Yaprak Yılmaz isimli genç, telefonun ve "Alo" sözünün mucidi Alexander Graham Bell'i de anarak, "İlk defa duydum. Bu devirde boşanmak çok kolaymış. Böyle ise eğer, bir 'Alo' demeye. Graham Bell bunu duysa icattan vazgeçerdi" derken, Can Durgun isimli genç de, "Ben de ilk defa duydum. Kadın bahane olarak kullanmış. Kadın zaten boşanmak istiyordu, bahane olarak kullanmış. Bence öyle" şeklinde konuştu.



"BENCE BİR EVLİLİK İÇİN ÇOK KÜÇÜK BİR ŞEY. SABIR, EMPATİ LAZIM"

Eşi ile 45 yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüklerini söyleyen Hatice Aslan isimli kadın, "Bence bir evlilik için çok küçük bir şey. Birtakım şeyleri hoş göreceksin, sabredeceksin ki sürecek. Eski evliliklerle yeni evlilikler çok farklı. Sabır, empati bunların olması lazım. Taşınamayan şeyler var ise evet o zaman, ama onun önünde de en ufak şeyler için değmez. Öncelikle çocuklara yazık. Belki her iki taraftan biri de biraz sonra yaptıklarından, söylediklerinden pişman olacaklar. O anda duymamak, başka zamanda onu sakince izah edip konuşmak, ama ondan rahatsız olduğunu da mutlaka karşıya bildirmek lazım. O zaman sen sorumluluğunu ona vermiş, vazifeni yapmış oluyorsun" dedi. Eşi Remzi Aslan ise, "Bence mantıksız. Sabırlı olmalarını tavsiye ediyoruz. Saygılı olmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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