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10 ilde düğmeye basıldı! Çocuk istismarına geçit yok

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2024 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
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10 ilde düğmeye basıldı! Çocuk istismarına geçit yok

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonla çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi şüphelisi 15 kişinin yakalandığını duyurdu.

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