İlk sahur ve oruç ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Ramazan ayı takvimi 2024 | Kadir gecesi, Arife, Bayram...

Ramazan ayının başlangıç tarihi, birçok Müslüman için önemli bir konu haline geldi, özellikle de 2024 yılının yaklaşmasıyla birlikte. Müslümanlar, ilk orucun ne zaman tutulacağını merak ediyor ve bu bilgiyi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takviminden öğreniyorlar. Peki ilk sahur ve oruç ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte 2024 Ramazan ayı takvimi...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?