İlk sahur ve oruç ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Ramazan ayı takvimi 2024 | Kadir gecesi, Arife, Bayram...
Farkındalıkla beklenen Ramazan ayının başlangıç tarihi merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, dini günler takvimini yayınladı ve böylece 2024 yılının ilk orucunun hangi gün tutulacağı netlik kazandı. Takvime göre, Ramazan ayı mart ayında başlayacak. Peki ilk sahur ve oruç ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Ramazan ayının başlangıç tarihi, birçok Müslüman için önemli bir konu haline geldi, özellikle de 2024 yılının yaklaşmasıyla birlikte. Müslümanlar, ilk orucun ne zaman tutulacağını merak ediyor ve bu bilgiyi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takviminden öğreniyorlar. Peki ilk sahur ve oruç ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte 2024 Ramazan ayı takvimi...
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak.
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan 2024 tarihinde idrak edilmeye başlanacak.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
RAMAZAN AYI TAKVİMİ 2024🌙
📍Berat Kandili 24 Şubat 2024 | Cumartesi
📍Ramazan Ayı Başlangıcı 11 Mart 2024 | Pazartesi
📍Kadir Gecesi 05 Nisan 2024 | Cuma
📍Arefe Günü 09 Nisan 2024 | Salı
📍Ramazan Bayramı 1.Gün 10 Nisan 2024 | Çarşamba
📍Ramazan Bayramı 2.Gün 11 Nisan 2024 | Perşembe
📍Ramazan Bayramı 3.Gün 12 Nisan 2024 | Cuma
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