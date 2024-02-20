Marmara Denizi’nde batan Batuhan A gemisindeki genç stajyerden sevgiliye son mesaj: Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz

1 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Baş mühendis-makinist Murat Çalışkan'ın nişanlı olduğu, bir ay sonra düğününün olduğu ortaya çıktı. Ahmet Atav ile iyi bir arkadaşlıkları olduğunu anlatan Doğuşcan Yaylak, "Ahmet gemide kalmamı istedi. Ancak ben geminin durumunu bildiğim için ayrıldım. Ahmet borçları olduğunu ve onları kapatmak istediğini, bu nedenle çalışmaya devam edeceğini söylemişti. Kız arkadaşına bu videoyu göndermiş. Murat Çalışkan da nişanlıydı, 1 ay sonra düğünü vardı" diye konuştu.