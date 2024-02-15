Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Mürettebatı kurtarma çalışması başlatıldı
Son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başlatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.
BURSA VALİSİ A HABER'DE!
Bursa Valisi Demirtaş, A Haber canlı yayında olaya ilişkin son gelişmeleri aktardı. Demirtaş, kargo gemisinin taş yüklü olduğunu ve ekiplerin 10 dakika içerisinde bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Mudanya'da olay yerinde incelemelerde bulunduğunu aktaran Demirtaş, 6 kişinin Türk vatandaşı olduğunun değerlendirildiğini söyledi.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.
Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor." dedi.
Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.
Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
DAHA ÖNCE DE KARAYA OTURMUŞ
Marmara Denizi'nde bu sabah saatlerinde batan geminin 2021 yılında karaya oturduğu ortaya çıktı.
"Batuhan A" isimli gemi, yük boşaltmak için Karabiga Belediyesi'ne ait limana yaklaştığı sırada karaya oturduğu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek bulunduğu bölgeden kurtarıldığı belirtildi.
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma Bakanlığı tarafından batan kargo gemisiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Marmara Denizi'nde İmralı Adasının güney batısında 59 m. boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisinden 06.32'de Cospat-Sarsat sitemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştır.
Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır. Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalide kesilmiştir.
Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir.
Batuhan A isimli gemi son durum: TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır.
Söz konusu gemi, dün akşam saat 20:00 sularında Marmara Adasından Gemlik'e yüklü olarak seyre kalkmıştır. Arama ve Kurtarma Faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir."
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