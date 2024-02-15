Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı! Mürettebatı kurtarma çalışması başlatıldı

DAHA ÖNCE DE KARAYA OTURMUŞ

Marmara Denizi'nde bu sabah saatlerinde batan geminin 2021 yılında karaya oturduğu ortaya çıktı.

"Batuhan A" isimli gemi, yük boşaltmak için Karabiga Belediyesi'ne ait limana yaklaştığı sırada karaya oturduğu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek bulunduğu bölgeden kurtarıldığı belirtildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanlığı tarafından batan kargo gemisiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Marmara Denizi'nde İmralı Adasının güney batısında 59 m. boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisinden 06.32'de Cospat-Sarsat sitemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştır.

Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır. Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalide kesilmiştir.

Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir.

Batuhan A isimli gemi son durum: TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır.

Söz konusu gemi, dün akşam saat 20:00 sularında Marmara Adasından Gemlik'e yüklü olarak seyre kalkmıştır. Arama ve Kurtarma Faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir."