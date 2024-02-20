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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2024
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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sabah saatlerinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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