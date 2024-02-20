Dev su sızıntısı yolu trafiğe kapattı! İşte o anlar

"ALTERNATİF BİR ROTA BULUN"

College Station polisi yaptığı açıklamada yolun trafiğe kapatıldığını belirterek, "Bachman Park'taki Rock Prairie yolunun tamamı su sızıntısı nedeniyle kapalı. Ekipler tamir için çalışırken lütfen sabırlı olun ve alternatif bir rota bulun" ifadelerini kullandı.