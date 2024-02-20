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Dini değerlere hakaret eden Feyza Altun hakkında Diyanet'ten suç duyurusu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2024
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Dini değerlere hakaret eden Feyza Altun hakkında Diyanet’ten suç duyurusu

Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı, dini değerlere hakaret eden avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan dilekçede Altun'un "dini ve kutsal değerlere hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama" suçlarından yargılanması istendi.

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