Batı'nın kuklası İslam ve Türk düşmanı Geert Wilders'tan yeni skandal! Kalleş sözlerle kutsal kitabımızı hedef alan CHP'li Altun'u "kahraman" ilan etti
Daha önce "Trans çocuklar vardır" paylaşımı ile büyük tepki toplayan CHP'nin sapkın avukatı Feyza Altun, İslam'ı ve Kur'an'ı hedef alan hadsiz söylemlerde bulunmuştu. "Şeriate sokayım" paylaşımında bulunan Altun gözaltına alınırken, "Anayasa'yı savunduğu için soruşturma açılan ilk insan olabilirim" şeklinde akla mantığa sığmayan bir açıklamada da bulunmayı ihmal etmedi. Yaşanan skandal gündemdeki sıcaklığını korurken, İsalm ve Türk düşmanı Hollanda Başbakanı Geert Wilders'tan CHP'li hadsiz avukata destek geldi. Küstahlıkta her bulduğu fırsatta çığır açan Wilders yaptığı paylaşımda, "Feyza Altun bir kahramandır" ifadelerini kullandı.
CHP'li sapkın Avukat Feyza Altun, İslam'a ve kutsal kitabımız Kur'an'ı Kerim'e yaptığı alçak sözlerle toplumu 'kin ve düşmanlığa sürükleyerek' hadsizliğe büründü.
CHP'Lİ AVUKAT İSLAM'A VE KUR'AN'A HAKARET ETTİ
CHP'li Avukat Feyza sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakarette bulundu.
"ŞERİATE SOKAYIM"
Sosyal medya hesabından Farsça paylaştığı şiirin altına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısına CHP'li Avukat Feyza Altun, "Şeriate sokayım" diyerek karşılık vermişti.
GÖZALTINA ALINDI
Avukat Feyza Altun hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun gözaltına alındı.
Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Feyza Altun'a vatandaşlar tepki gösterdi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan re'sen soruşturma başlattı. Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından evinde arama ve el koyma işlemi yapılan ve gözaltına alınan Altun, emniyete sevk edilecek.
BATI'NIN KÜSTAH FAŞİSTİ WILDERS'TAN HADSİZ PAYLAŞIM
Geçmişte İslam dini ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) hedef alan sözler sarf eden küstah Hollanda Başbakanı Geert Wilders, büyük bir skandala daha imza attı.
Türk ve İslam karşıtlığı kanına işlemiş hadsizin skandallarına bir yenisi daha eklenirken, Wilders sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İslam düşmanı CHP'li avukat Feyza Altun'a destek mesajı yayınlandı.
Wilders yaptığı paylaşımda, "Feyza Altun bir kahramandır" dedi.
İŞTE CHP'Lİ HADSİZ AVUKATI SAVUNAN BATI KUKLASININ ALÇAKLIKLARI
TÜRKLERİ VE İSLAMI HEDEF ALDI
İslam dini ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) hedef alan sözleri nedeniyle nisan ayında Twitter hesabı askıya alınan Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, büyük bir skandala daha imza atmıştı.
KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ SKANDAL PAYLAŞIM
Twitter'da 1 milyon takipçisi bulunan Wilders, Kurban Bayramı ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yapmıştı. Kurban kesim anına ait bir görüntüyü paylaşan Wilders, tweetinde "Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın" ifadesini kullanmıştı.
SIK SIK TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR
İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi hedef alıyor. Geert Wilders, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Feyza Altun tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Avukat Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli?
- T.C. kimlik numarasını ezberleyen herkesi kapsıyor! Gizli yeteneğini tek tıkla öğren: "4+3+2+2"-"3+2+2+2+2"...
- EKPSS tercih sonuç ekranı 19 Şubat 2024 | EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
- 4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...
- 28 gol, 36 asist! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak! 35 milyon euro şimdiden cepte
- Merkez Bankası toplantı tarihleri 2024 | Şubat ayı TCMB toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
- Emekli olacaklara altın tarihler! SGK'ya belge tesliminde aman dikkat! En az 10.000 TL+ 3.000 ek ödeme için basit yöntem...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman?
- iOS 18 güncellemesi geliyor! Telefonunuz leb demeden leblebiyi anlayacak! Apple'dan yapay zeka devrimi
- LGS başvuru ve sınav tarihi 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Okullarda 2. ara tatil ne zaman, olacak mı, kaç gün? MEB 2023-2024 yaz tatili başlangıç tarihi
- Patates böyle görünüyorsa sakın mutfağınıza sokmayın! Meğerse...