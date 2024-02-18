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CHP'li Avukat Feyza Altun'dan İslam'a ve kutsal kitabımız Kur'an'a kalleş sözler: "Şeriate sokayım" Tepkiler çığ gibi: Suç duyurusunda bulunacağız

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
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CHP’li Avukat Feyza Altun’dan İslam’a ve kutsal kitabımız Kur’an’a kalleş sözler: Şeriate sokayım Tepkiler çığ gibi: Suç duyurusunda bulunacağız

Çocuklara dini eğitim verilmesini istismar olarak gören ve “Trans çocuklar vardır” diyerek pedofiliye davetiye çıkaran CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun'un skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Altun sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakarette bulunarak, "Şeriate sokayım" paylaşımında bulundu.Bunun üzerine kısa bir sürede sosyal medyada tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Feyza Altun isimli şahsın İslam dinine etmiş olduğu hakaret nedeniyle, bir grup avukat olarak suç duyurusunda bulunacağız." dedi. İşte detaylar...

CHP'li sapkın Avukat Feyza Altun, İslam'a ve kutsal kitabımız Kur'an'ı Kerim'e yaptığı alçak sözlerle toplumun sinir uçlarına dokunuyor.

CHP'li Avukat Feyza sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakarette bulundu.


"ŞERİATE SOKAYIM"
Sosyal medya hesabından Farsça paylaştığı şiirin altına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısına CHP'li Avukat Feyza Altun, "Şeriate sokayım" diyerek karşılık verdi.


BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
CHP'li Altun'un İslam dinini hedef alan alçak paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

"ŞERİATI İNKAR ETMEK VE ONU İSTEMEMEK İSE KÜFÜRDÜR"
Bir sosyal medya kullanıcısı ise yaptığı açıklamada," Şeriat, insanların kişisel ve toplumsal olarak yaradılış amacı doğrultusunda düzenli ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için Allah azze ve celle'nin koymuş olduğu evrensel kanunlardır. Şeriatla ilgili kurallara da şer'i hükümler denir. Onun hayat sahasındaki tatbikini istemek iman etmenin gereği, bu minvalde daveti taşımak ve davayı yüklenmek, Hilafet için çalışmak da farzların tacıdır. Şeriatı inkar etmek ve onu istememek ise küfürdür, İslam'dan çıkaran cürümdür" ifadeleri ile Feyza Altun'a tepki gösterdi.

"İMAN NASİP OLMASIN"

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"
Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Feyza Altun isimli şahsın İslam dinine etmiş olduğu hakaret nedeniyle, bir grup avukat olarak suç duyurusunda bulunacağız. Metin aşağıdaki şekilde. Bireysel olarak bu metni kullanarak herkes suç duyurusunda bulunabilir." ifadelerine yer verdi.

"FEYZA ALTUN KAFİRDİR"

Bir sosyal medya kullancı ise "Feyza Altun kâfirdir, ona kâfir demeyenede kâfirdir! Allah seni kanser etsin." ifadelerini kullandı.

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