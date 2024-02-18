CHP'li Avukat Feyza Altun'dan İslam'a ve kutsal kitabımız Kur'an'a kalleş sözler: "Şeriate sokayım" Tepkiler çığ gibi: Suç duyurusunda bulunacağız

"ŞERİATI İNKAR ETMEK VE ONU İSTEMEMEK İSE KÜFÜRDÜR"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise yaptığı açıklamada," Şeriat, insanların kişisel ve toplumsal olarak yaradılış amacı doğrultusunda düzenli ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için Allah azze ve celle'nin koymuş olduğu evrensel kanunlardır. Şeriatla ilgili kurallara da şer'i hükümler denir. Onun hayat sahasındaki tatbikini istemek iman etmenin gereği, bu minvalde daveti taşımak ve davayı yüklenmek, Hilafet için çalışmak da farzların tacıdır. Şeriatı inkar etmek ve onu istememek ise küfürdür, İslam'dan çıkaran cürümdür" ifadeleri ile Feyza Altun'a tepki gösterdi.