CHP'li Avukat Feyza Altun'dan İslam'a ve kutsal kitabımız Kur'an'a kalleş sözler: "Şeriate sokayım" Tepkiler çığ gibi: Suç duyurusunda bulunacağız
Çocuklara dini eğitim verilmesini istismar olarak gören ve “Trans çocuklar vardır” diyerek pedofiliye davetiye çıkaran CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun'un skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Altun sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakarette bulunarak, "Şeriate sokayım" paylaşımında bulundu.Bunun üzerine kısa bir sürede sosyal medyada tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Feyza Altun isimli şahsın İslam dinine etmiş olduğu hakaret nedeniyle, bir grup avukat olarak suç duyurusunda bulunacağız." dedi. İşte detaylar...
CHP'li sapkın Avukat Feyza Altun, İslam'a ve kutsal kitabımız Kur'an'ı Kerim'e yaptığı alçak sözlerle toplumun sinir uçlarına dokunuyor.
CHP'li Avukat Feyza sosyal medya hesabından İslam dinine alçak bir hakarette bulundu.
"ŞERİATE SOKAYIM"
Sosyal medya hesabından Farsça paylaştığı şiirin altına yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısına CHP'li Avukat Feyza Altun, "Şeriate sokayım" diyerek karşılık verdi.
BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
CHP'li Altun'un İslam dinini hedef alan alçak paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.
"ŞERİATI İNKAR ETMEK VE ONU İSTEMEMEK İSE KÜFÜRDÜR"
Bir sosyal medya kullanıcısı ise yaptığı açıklamada," Şeriat, insanların kişisel ve toplumsal olarak yaradılış amacı doğrultusunda düzenli ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için Allah azze ve celle'nin koymuş olduğu evrensel kanunlardır. Şeriatla ilgili kurallara da şer'i hükümler denir. Onun hayat sahasındaki tatbikini istemek iman etmenin gereği, bu minvalde daveti taşımak ve davayı yüklenmek, Hilafet için çalışmak da farzların tacıdır. Şeriatı inkar etmek ve onu istememek ise küfürdür, İslam'dan çıkaran cürümdür" ifadeleri ile Feyza Altun'a tepki gösterdi.
"İMAN NASİP OLMASIN"
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"
Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Feyza Altun isimli şahsın İslam dinine etmiş olduğu hakaret nedeniyle, bir grup avukat olarak suç duyurusunda bulunacağız. Metin aşağıdaki şekilde. Bireysel olarak bu metni kullanarak herkes suç duyurusunda bulunabilir." ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iOS 18 güncellemesi geliyor! Telefonunuz leb demeden leblebiyi anlayacak! Apple'dan yapay zeka devrimi
- LGS başvuru ve sınav tarihi 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- Okullarda 2. ara tatil ne zaman, olacak mı, kaç gün? MEB 2023-2024 yaz tatili başlangıç tarihi
- Patates böyle görünüyorsa sakın mutfağınıza sokmayın! Meğerse...
- SED ödemeleri güncellendi! Zamlı destekler hesaplara yatacak! 5.330, 8.895 TL SED yardımı sorgulama ekranı e-Devlet
- AUZEF bütünleme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınav sonuç ekranı
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi geldi! Saat 9.08’de açıklandı! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yattı! 10.000, 10.500. 11.000 TL…
- Berat Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? 2024 Diyanet dini günler
- 2024 Fitre bedeli ne kadar, kaç TL oldu? Fitre (Fıtır sadakası) ne zaman, kimlere verilir?
- Hıdırellez 2024 nedir, ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri nelerdir?
- 2. Torba yasada maddeler oluştu! Mini EYT paketi için liste tamam! 3600 ek gösterge, 5 yıl erken emeklilik, taşerona kadro, ehliyet affı…
- Yaz tatili kısalacak mı, ne kadar, kaç gün olacak? MEB'den açıklama geldi! Okullar 200 güne mi çıkacak?