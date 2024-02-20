Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

20 Şubat 2024, Salı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Turabi yoğun bakıma mı alındı, sağlık durumu nasıl? Survivor'dan ayrılmak zorunda kalmıştı! Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bankalar yenilenen oranları duyurdu! Paranız 3'e katlanacak! 50.000 TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı hesaplandı
- Kamuya 48 bin 500 dev personel alımı müjdesi! Bakanlıklar müjdeyi sene başı duyurdu! En az 40.000 TL maaşla...
- 2024 ALES /1 başvuru tarihleri | ALES başvuruları ne zaman, nereden yapılır? İşte ÖSYM sınav takvimi
- EYT, prim, yaş şartı değişti: Erken emeklilik pusulası çiziliyor! Kısmi emeklilik şartları maddelendi! 47-53 yaş, 1999-2005 arası sigorta...
- Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? Özel sektör, kamu çalışanları günde kaç saat çalışacak?
- Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Prim indirimiyle 5.800 TL iade formülü oluştu! 10 gün sonra…
- 8. Yargı Paketi son dakika 2024 | Meclis'ten geçti mi? 8. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! İnfaz düzenlemesi, genel af, denetimli serbestlik...
- Feyza Altun tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Avukat Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli?
- T.C. kimlik numarasını ezberleyen herkesi kapsıyor! Gizli yeteneğini tek tıkla öğren: "4+3+2+2"-"3+2+2+2+2"...
- EKPSS tercih sonuç ekranı 19 Şubat 2024 | EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
- 4A, 4B, 4C fark etmeden yararlanacak! Salı, perşembe hesaplara yatacak! Miktarlar yenilendi: TCKN sonu 0-2-4-6-8 olanlar...