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Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2024
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Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Mersin Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'la ilgili çıkan haberler nedeniyle görevinden alındığını duyurdu.

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