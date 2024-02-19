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İstanbul'da İETT otobüsü ile çöp kamyonu çarpıştı! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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İstanbul’da İETT otobüsü ile çöp kamyonu çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika haberine göre İstanbul Sarıyer'de çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 belediye işçisi yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Sarıyer'de, İETT otobüsüne arkadan çarpan Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonunda bulunan 3 kişi yaralandı.

Adnan Kahveci Caddesi'nde seyreden Selim Sırrı Tüfekçi idaresindeki 61 K 12525 plakalı çöp toplama aracı, Dedeman Lisesi durağından yolcu aldıktan sonra hareket eden Nejdet Karadağ idaresindeki 34 TP 5607 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çöp toplama aracında bulunan araç şoförü ve yanında bulunan Barkın Temetaş ve Metin Oktay Kıraç araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çöp toplama aracının içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Acıbadem Maslak Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Temetaş ve Kıraç'ın sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Adnan Kahveci Caddesi'nde aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Sarıyer’de feci kaza SARIYER'DE FECİ KAZA

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