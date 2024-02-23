Bugün Şaban ayının kaçıncı günü? 13, 14, 15. günler hangi tarihe denk geliyor? Şaban ayında oruç tutulur mu, kaç gün?

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.

Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.