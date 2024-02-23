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Bugün Şaban ayının kaçıncı günü? 13, 14, 15. günler hangi tarihe denk geliyor? Şaban ayında oruç tutulur mu, kaç gün?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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Bugün Şaban ayının kaçıncı günü? 13, 14, 15. günler hangi tarihe denk geliyor? Şaban ayında oruç tutulur mu, kaç gün?

İslam dininde büyük bir öneme sahip olan üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı, 11 Şubat'ta başladı ve 10 Mart gecesi sona erecek. Bu özel ayın içerisinde, özellikle 13, 14 ve 15. günler, İslam geleneğinde ayrı bir anlama sahiptir. Ancak bu günlerin tarihleri her yıl değişebilir. Şaban ayının 13, 14 ve 15. günleri, İslam takvimine göre ayın başlangıcından sonraki dolunayı takip eden üç gündür. Dolayısıyla her yıl bu günlerin tarihleri değişir ve takvime bağlı olarak hesaplanır.

Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerinin 2024 yılında hangi tarihlere denk geldiği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle netleşti. Bu günler, İslam takvimine göre ayın başlangıcından sonraki dolunayı takip eden üç gün olarak kabul edilir. Şaban ayının 15. gecesi ise Berat Kandili olarak bilinir ve milyonlarca Müslüman bu kutsal gecede ibadetlerini gerçekleştirir. Bu gece, duaların kabul edildiğine inanılır ve tövbe, dua ve ibadetle geçirilir. Peki Şaban ayının 13, 14, 15. günü hangi tarihe denk geliyor?

ŞABAN AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ HANGİ TARİHE DENK GELİYOR?

📌Şaban ayının 13. günü 2024 yılında 23 Şubat'a denk geliyor.

📌Şaban ayının 14. günü 24 Şubat'a denk geliyor.

📌Şaban ayının 15. günü 25 Şubat'a denk geliyor.

Aynı zamanda bu üç gün içerisinde 24 Şubat'ta Berat Kandili de idrak edilecek.

ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bilgiye göre, halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde "Allah'ım! Receb ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir.

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber'in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.

Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.

ŞABAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Şaban ayı içerisinde oruç tutmak isteyen kişiler "Niyet ettim Allah rızası için yarınki nafile orucumu tutmaya" şeklinde niyet edebilir. Diyanet bilgisine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde nafile oruç tutabilir.

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