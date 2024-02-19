Batuhan A gemisi neden battı? Çarpıcı branda iddiası! Dümende aşçı Zeynep Kılınç mı vardı?

DÜMENDE O MU VARDI?

Gemide aşçı olarak çalışan mürettebat Zeynep Kılınç'ın cenazesi Bursa'da yapılan otopsinin ardından memleketi Adana'ya gönderildi. Kılınç'ın 3 yıldır gemilerde çalıştığı, aşçılığın yanı sıra birçok işe de yardım ettiği belirtildi. Geminin dümeninde de olabileceği öne sürülen Kılınç'ın cenazesi, helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazaya ilişkin soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve iki Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülüyor. Deniz kazasının kırımında yetkili bilirkişinin de görevlendirildiği belirtildi.