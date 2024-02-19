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Batuhan A gemisi neden battı? Çarpıcı branda iddiası! Dümende aşçı Zeynep Kılınç mı vardı?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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Batuhan A gemisi neden battı? Çarpıcı branda iddiası! Dümende aşçı Zeynep Kılınç mı vardı?

Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından 5 kişiyi bulmak için deniz yüzeyinde ve su altındaki tarama faaliyetleri devam ediyor. Kaptan köşkünde dün cenazesi bulunan aşçı Zeynep Kılınç toprağa verilirken, Kılınç’ın 3 yıldır gemilerde çalıştığı, aşçılığın yanı sıra birçok işe de yardım ettiği belirtildi. Ayrıca geminin batış sebebinin branda kaynaklı olabileceği iddia edildi. Geminin olduğu bölgeden yayınlarını sürdüren A Haber muhabiri Vedat Sezer görevli dalgıçların 9. dalışını yaptıklarını ve geminin makine dairesine ulaştığını ifade etti.

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Bursa, Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan "Batuhan A" isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

CENAZESİ BULUNDU

Kaptan köşkünde dün cenazesi bulunan aşçı Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesi de toprağa verildi.

Geminin dümeninde Kılınç'ın da olabileceği değerlendiriliyor. Gemiyle ilgili çalışmalarda 852 personel görev alıyor.

TCG AKIN'DAN DALIŞ

Deniz Kuvvetleri dalgıçları dün gemi enkazında sonar cihazıyla tespit edilen cenazeden birine daha ulaşmak için TCG AKIN'dan 51 metre derinlikteki batık gemiye dalış gerçekleştirdi.

KÖPEKBALIKLARINA KARŞI ÖZEL SİSTEM

Dalgıçlar denizin altındaki köpekbalıklarına karşı ise özel kafes sistemiyle dalış gerçekleştirdi. Deniz polislerinin kullandığı "Yandan taramalı-SONAR" cihazı ile su altında ses dalgalarıyla 2 boyutlu görüntü alındıktan sonra tespit edilen bölgede "ROV-İnsansız Su Altı Görüntüleme Robotu" indirilerek akustik ses dalgalarıyla görüntüleme yapılıyor.

19 DALGIÇ KATILDI

Dalgıçlar da bu cihazlarla tespit edilen bölgede dalış gerçekleştiriyor. Çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın özel eğitimli 19 dalgıcının katıldığı öğrenildi. Ayrıca arama çalışmaları karadan da sürdürülüyor. Geminin battığı bölge olan 7 km mesafedeki Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahili, arama-kurtarma ekipleri tarafından taranıyor.

DÜMENDE O MU VARDI?

Gemide aşçı olarak çalışan mürettebat Zeynep Kılınç'ın cenazesi Bursa'da yapılan otopsinin ardından memleketi Adana'ya gönderildi. Kılınç'ın 3 yıldır gemilerde çalıştığı, aşçılığın yanı sıra birçok işe de yardım ettiği belirtildi. Geminin dümeninde de olabileceği öne sürülen Kılınç'ın cenazesi, helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazaya ilişkin soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve iki Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülüyor. Deniz kazasının kırımında yetkili bilirkişinin de görevlendirildiği belirtildi.

YAĞMUR YÜK AĞIRLIĞINI ARTIRDI

Geminin kayıp 4 mürettebatının batma anına kadar, fırtınada havalanıp tehlike meydana getirdiği brandayı düzeltmeye çalıştıkları tahmin ediliyor. 1300 tonluk yük miktarı ticari geminin, 1250 tonluk normal yükle seyir halindeyken batmasının nedeni olarak gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatılması, sabitlenmeyen brandanın fırtınada havalanarak yükün üzerine deniz suyu taşıdığı, yağışla yükün artan ağırlığının düzeni bozduğu gösterildi.

MAKİNE DAİRESİNE ULAŞILDI

Geminin olduğu bölgeden yayınlarını sürdüren A Haber muhabiri Vedat Sezer görevli dalgıçların 9. dalışını yaptıklarını ve geminin makine dairesine ulaştığını ifade etti.

Kayıp 5 mürettebat aranıyor KAYIP 5 MÜRETTEBAT ARANIYOR

Batan gemiye dalış gerçekleştirildi!
’Geminin batacağını hepimiz biliyorduk’

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