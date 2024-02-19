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Sarıyer'de feci kaza! Çöp kamyonu ile İETT otobüsü çarpıştı

İHA
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Giriş: 19.02.2024 11:12
Son dakika haberi... İstanbul Sarıyer'de çöp kamyonu ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 belediye işçisi yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
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