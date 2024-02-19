Esenyurt’taki tekel saldırısında tutuklu sanıklardan şok savunma: Keşke ayağım kırılsaydı...





"AMACIM SADECE YARALAMAKTI"

Sanık Tarık Özer savunmasında Cantürk Erzen'i 2015 yılından beri tanıdığını söyleyerek "Kendisi ile hem ticari ilişkim hem arkadaşlığım vardır. Olaydan 2-3 ay önce kendisi ve oğlu benden 70 ton demir aldılar. Bunun karşılığında 1 milyon TL tutarında 2 çek verdiler. Birini ödediler birini ödemediler. Sonra ödeme emri çıkarttım. Olay günü şirketimden çıktım evime gittim. Sonra Cantürk Erzen'in benim göndermiş olduğum ödeme emrine karşılık küfürlü, hakaretli paylaşımlarını gördüm. Kardeşim Murat Özer'e de gösterdim. Oradan kalktık kardeşime de kalk gidelim dedim. Yolda giderken birkaç kişi de beni aradı. 'Cantürk Erzen'in paylaşımlarını gördün mü?' dediler bana. Sonra sitemin önüne geldik. Kardeşime 'bu bizi rezil etti' dedim. Ne yapabiliriz diye düşündüm. Kardeşime 'sen Cantürk'ü ara hem kendini rezil ediyor hem bizi rezil ediyor' dedim. Kardeşim Cantürk'ü aradı ama kendisi cevap vermedi. Sonra kardeşim ile birlikte oğlumu da aldık. Paylaşımları kaldırması için gidip konuşmak istedik. Biz esnaf insanız, tatsızlık olmasın istedim. Tekel bayiye gittim. 3 kişi vardı içerde. Selam verdik. Kardeşim Murat, Yunus Emre'nin yanına gitti 'baban nerede' dedi. O ise 'babamı ne yapacaksın?' dedi. Yunus Emre o gün kinayeli kinayeli konuşmaya başladı. 'Babanı çağır, gelsin bir konuşalım' dedim. Kardeşim ile Yunus Emre itişip kakıştılar. Ben olayın büyümemesi için engellemeye çalıştım. O sırada Batuhan Bayındır yere düştü. Ben sırtım dönükken silah sesi duydum. Oğlum 'baba' diye bağırdı. Döndüğümde kardeşim vurulmuştu, kan vardı. Oğlum da vuruldu diye düşündüm. O esnada Yunus Emre'nin bacaklarına ateş ettim. Tamamen ayaklarından vurup etkisiz hale getirmek için. Yusuf Erzen eli belinde gelince bir tane de ona ateş ettim. Silahı hala bırakmadığı için Yunus Emre'ye bir kez daha ateş ettim. Ben Batuhan Bayındır'ı hayatım boyunca görmedim tanımam. Ben sadece oğlumu, kardeşimi ve kendimi korudum. Olay bu. Sonra kardeşimi acil servise bıraktım tedavi altına aldılar. Yunus Emre Erzen'i öldürme kastım yoktu. Amacım sadece yaralamaktı" dedi.