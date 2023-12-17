Esenyurt’taki tekel bayi saldırısında flaş gelişme! 2 kişinin hayatını kaybettiği davada istenen cezalar belli oldu

Soruşturmanın tamamlanması sonrası hazırlanan fezleke, iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Fezlekede tutuklu şüpheliler; Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında ayrı ayrı 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kasten öldürme, tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye teşebbüs',

'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ya da bulundurma' suçlarından 41 yıldan 58 yıla kadar hapis cezaları talep edildi. Serbest bırakılan şüpheliler; Adem K., Erdal A., Ercan T., Vedat E., Hüsamettin A. ve Nimetullah Ö. hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

İCRA TAKİBİ SONRASI HAKARET İÇERİKLİ MESAJ DETAYI

Fezlekede şüpheliler; Murat Özer, Tarık Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in tekel bayiine, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'nin babası Cantürk Erzen'in WhatsApp durumunda kendisi hakkında başlatılan icra takibi hakkında hakaret ve küfür içerikli mesaj yayınlaması sonrası geldiği anlatıldı. Ayrıca şüphelilerin tekelde Cantürk Erzen'i bulamayınca oğlu Yunus Emre Erzen'den babasını çağırmasını istediği, çağırmaması üzerine de silahlı kavganın meydana geldiği anlatıldı.