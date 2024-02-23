23 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yeni yüzyıla Kocaeli imzası

Yeni yüzyıla Kocaeli imzası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2024
ABONE OL
Yeni yüzyıla Kocaeli imzası

Kocaeli’de yeni yüzyılın dev projeleriyle yeni ve dinamik bir dönem başlıyor. Kocaeli’nde bu yüzyıl yerel kalkınmanın, sürdürülebilir politikaların, istikrarın, güçlü iletişimin, verimliliğin, bilimsel aklın yüzyılı olacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA