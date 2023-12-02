Hafızalara kazınan Esenyurt'taki tekel bayi baskını! Gündemi sarsan iddia: 3 milyon TL'ye şikayetini geri çekti
Türkiye'nin günlerce konuştuğu vahşet İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisinde yaşanmıştı. Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen silahlı saldırıya uğramıştı. Kanlar içinde yere yığılan ikili kurtarılamamıştı. Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker ise davayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Batuhan Bayındır'ın ailesinin 3 milyon lira karşılığında şikayetlerini geri çektiklerini anlattı.
Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın ailesinin 3 milyon lira karşılığında şikayetlerini geri çektiklerini anlattı.
Avukat Şeker, "Kamuoyunda infial uyandıran Esenyurt tekel bayisi saldırısında hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in ailesinin vekilliğini aynı zamanda yaralanan Yusuf Erzen'in de vekilliğini üstlenmekteyim. Bu çerçevede hayatını iki kurşunla kaybeden Batuhan Bayındır ile ilgili bir gelişme gerçekleşti.
Almış olduğumuz bilgiye göre; nasıl barış yapılabileceğine dair hukuk dışı teklifler oluyor. Burada saldırıyı gerçekleştiren kişilerin dışarıya çıkarılabilmesi için 3 milyon liralık bir rakam, üzerine bir ev, bir araba ve bir kamyonet teklifi yapılıyor.
Haksız tahrik ifadelerini sarf etmelerini, dışarıya çıkabilmeleri yönünde ifade verebilmeleri ve nihayetinde de şikayetlerini geri alıp katılan sıfatıyla geri almaları koşuluyla bu katkı yapılacaktır deniyor" dedi.
3 MİLYON LİRA HESABA GEÇİYOR
Şeker, "Yine aldığımız bilgilere göre de 3 milyon lira hesaba geçiyor. Bunun yanı sıra da bizim diğer müvekkilimize de aynı şekilde bir teklif gerçekleştiriliyor.Çok uçuk miktarda bir teklif. Ancak; biz kendilerine bu teklifin olumlu olamayacağını, hiçbir şekilde alınan canın geri getirilemeyeceği için hukuk önünde, adli makamlar ve hukuk önünde burada eski ceza kanununda idam olarak geçen, yeni ceza kanununda ağırlaştırılmış müebbet olarak karşımıza çıkan 36 yılın 12 yılı iki metre kareye, iki metre kare hücre hapis cezasıyla birlikte hiçbir şekilde aftan faydalanmama koşuluyla cezalarını yaşamaları yönünde adımlarımızı atmaya devam edeceğimizi belirtmiş olduk.
Böylelikle kamuoyunda infial uyandıran canavarca his ile tasarlayarak kasten öldürme suçunun dört kişi açısından da uygulanması gerektiğini taraflarına iletmiş olduk" diye konuştu.
"TEK SEBEBİ SUÇTAN SIYRILMAK"
Şeker, "Hayatını kaybedenler Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır. Bacağından yaralanan kişi de aynı şekilde Yunus Erzen. Burada iki tarafa ilişkin yapılan teklifler hiçbir şekilde kabul edilmedi.
Ve yargı önünde devam edileceği belirtildi. Ancak Batuhan Bayındır'ın akrabalarına yapılan teklifler, üçüncü şahıslar ve araya sokulan kişiler vasıtasıyla yüksek miktarda para, yüksek miktarda ev, araba ve kamyonet şeklinde teklifler gerçekleştirilmiş.
Tek sebebi suçtan sıyrılmak. Ve adli makamlar önünde haksız tahrik suçu oluşturarak ağırlaştırılmış müebbetten, müebbet hapis cezası ya da diğer kişiler için iştirak çerçevesinde hükümlerin kurulmasına ilişkin çabalar" ifadelerini kullandı.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Şeker, "Bundan sonraki süreçte, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Tıp raporunun çıkmasını bekliyor. Adli Tıp raporuyla birlikte bir fezleke hazırlandı.
Hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Çünkü Büyükçekmece Başsavcılığında ağır ceza mahkemesi yok.
Ağır ceza mahkemesi bulunan Bakırköy bölgesi olduğu için bu fezleke iletildikten sonra Bakırköy iddianameyi hazırlayacak, iddianame de hazırlandıktan sonra yakın zamanda ağır ceza mahkemesinde suçu gerçekleştiren kişilerin yargılanması yapılacak.
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