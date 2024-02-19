19 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kayıp 5 mürettebat aranıyor

Kayıp 5 mürettebat aranıyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.02.2024 10:18
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinde kaybolan 6 denizciyi arama çalışmaları sürerken 51 metre derinlikte bulunan gemi için dalış yapıldı. 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalardaki son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bölgede yeni kaymalar olabilir
"Bölgede yeni kaymalar olabilir"
Kayıp 5 mürettebat aranıyor
Kayıp 5 mürettebat aranıyor
Zulmün izlerini A Haber görüntüledi
Zulmün izlerini A Haber görüntüledi
Aday listeleri için geri sayım!
Aday listeleri için geri sayım!
İlham Aliyev Ankara’da
İlham Aliyev Ankara'da
Bozdoğan-3 operasyonu
Bozdoğan-3 operasyonu
Yargıda FETÖ tehlikesi! AYM’den tepki çeken kararlar!
Yargıda FETÖ tehlikesi! AYM'den tepki çeken kararlar!
Katillerin öldürdüğü Hind’in yeni ses kaydı
Katillerin öldürdüğü Hind'in yeni ses kaydı
Batık gemiye dalış!
Batık gemiye dalış!
Valilik’ten yanıt: En hafif tabirle art niyetli
Valilik'ten yanıt: En hafif tabirle art niyetli
Türkiye neden F-35 programından çıkarıldı?
Türkiye neden F-35 programından çıkarıldı?
Murat Kurum CHP ve DEM Parti’yi bombaladı!
Murat Kurum CHP ve DEM Parti'yi bombaladı!
Daha Fazla Video Göster