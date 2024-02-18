Terör partisi DEM'in alçak "İstanbul Havalimanı" provokasyonu elinde patladı! Valilik'ten yanıt: En hafif tabirle art niyetli
Terörün siyasi uzantısı DEM Parti, skandal bir provokasyona imza attı. Sosyal medyada servis edilen görüntülerde bir kişi annesinin Türkçe bilmediği için İstanbul Havalimanı’nda hizmet alamadığını ve 2 buçuk saat rehin kaldığı iddia edilmişti. İstanbul Valiliğince, İstanbul Havalimanı'nda yaşlı bir vatandaşla ilgili çekilen videonun art niyetli olduğu, devletin aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığının anlaşıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşa uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin verildiği aktarılan açıklamada, "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Terörün siyasi uzantısı DEM ve işbirlikçileri "İstanbul Havalimanı" üzerinden skandal bir provokasyona imza atmıştı.
Sosyal medyada servis edilen alçak görüntülerde bir kişi annesinin Türkçe bilmediği için İstanbul Havalimanı'nda hizmet alamadığını ve 2 buçuk saat rehin kaldığı iddia edildi.
TERÖR PARTİSİ DEM RAHAT DURMADI
DEM Gençlik isimli hesap ve DEM Parti destekli hesaplar gerçeği yansıtmayan görüntüleri paylaşarak provokasyona imza attı.
Valilik, 17 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yayımladı.
TALEP İÇİN BAŞVURUDA BULUNMAMIŞ
Açıklamada, S.Ç. isimli vatandaşın Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, bu kişinin ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı belirtildi.
Yolcunun bu durumunu fark eden uçak ekibinin, Van'dan hareket ederken İstanbul Havalimanı için gerekli talebi yaptığı vurgulandı.
"EN HAFİF TABİRLE ART NİYETLİ!"
Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşa uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin verildiği aktarılan açıklamada, "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
#İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklinde iddialarla paylaşılan olaya ilişkin— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 18, 2024
Basın Açıklamamız:
🔍https://t.co/7lcaFS5cmz pic.twitter.com/Dor1OPNrNE
Açıklamada, süreç şöyle anlatıldı: "TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."
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