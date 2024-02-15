İstanbul’da ulaşım çilesi! Trafik kilitlendi metrobüste yangın çıktı! Vatandaş yine mağdur

Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında Bahçelievler Durağı'na yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yolcular yangın nedeniyle metrobüsten indirildi.