İstanbul'da ulaşım çilesi! Trafik kilitlendi metrobüste yangın çıktı! Vatandaş yine mağdur
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. Şehir genelinde trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 78'e ulaşırken, şehrin en önemli ulaşım alternatiflerinden metrobüste ise yine arıza yaşandı. Bahçelievler'de seyir halindeki bir metrobüs motor kısmından alev aldı. Yaşanan olay sonrası seferler aksarken, çok sayıda vatandaş yollarda kaldı.
Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüsün motor kısmında Bahçelievler Durağı'na yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yolcular yangın nedeniyle metrobüsten indirildi.
Seferlerin iki yönlü durdurulması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Aracın motor kısmındaki alevler, yangın söndürme tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü. Metrobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Durdurulan metrobüs seferleri ise yangının söndürülmesi sonrasında kontrollü sağlanmaya başlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik yoğunluğu haritasına göre saat 09.00 itibariyle, trafik yoğunluğu yüzde 78 seviyelerine yükseldi.
Öte yandan, D-100 Haliç Viyadüğü girişinde meydana gelen trafik kazası sebebiyle trafik yoğunluğu Yenibosna mevkiinden itibaren etkili oldu.
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