THY’den yurt içi uçuşlarda indirim kampanyası! Hangi tarihleri kapsıyor?

Kampanya, KKTC Ercan Havalimanı'na yapılacak uçuşları kapsamıyor.

Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.