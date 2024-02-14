14 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Karamenderes çayı taştı! Çayın debisi yükseldi, bazı tarlalar su altında kaldı

Karamenderes çayı taştı! Çayın debisi yükseldi, bazı tarlalar su altında kaldı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
ABONE OL
Karamenderes çayı taştı! Çayın debisi yükseldi, bazı tarlalar su altında kaldı

Çanakkale'de iki gün etkili olan şiddetli yağış sonrası Karamenderes çayı taştı, Tarım arazilerine su altında kaldı. Çanakkale Valiliği “Vatandaşlarımızın çay yatağına yaklaşmamaları rica olunur” açıklaması yaptı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Çanakkale'de 2 gündür etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen, Kaz Dağları ve Bayramiç Barajı'ndan beslenen Karamenderes Çayı sağanak yağışların ardından debisinin yükselmesi sonucu taştı. Taşkın nedeniyle bölgede bulunan tarlaların bir bölümü sular altında kalırken, jandarma ekipleri yolu güvenlik şeridiyle kapadı.

VALİLİK: ÇAY YATAĞINA YAKLAŞMAYIN

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Karamenderes Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kalafat, Tevfikiye ve Kumkale güzergahında taşkın meydana gelmiştir. Bölgedeki vatandaşlarımızın çay yatağına yaklaşmamaları önemle rica olunur. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." denildi.

BÖLGEYE ŞERİT ÇEKİLDİ

Karamenderes çayının her yıl taştığını söyleyen Kalafat Köyü Muhtarı Alaattin Şen ise "Can kaybı yok ama ister istemez tarlalarımız sular altında kalıyor. Jandarma ekipleri gereken önlemi aldı. Vatandaşlarımız girmesin diye bölgeye şerit çekti. Büyük bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızı uyardık, herkese durumu bildirdik. Bu yol Kalafat Köyü ve Yeniköy arasında tarlalarımıza ulaşımı sağlıyor. Orada köprü var. Ulaşımı sağlamak için köprüden geçmemiz gerekiyor ama su taşkınlık yaptığı için geçilmiyor. Kış ayında aynı sıkıntıyı hep yaşıyoruz." diye konuştu.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çok sayıda su kaynağını içerisinde barındırdığı için mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları ile Bayramiç Barajı'ndan beslenen Karamenderes Çayı, sağanak sonrası debisi yükselince taştı. Kalafat köyü ile Yeniköy yolu ulaşıma kapanırken, buğday tarlaları su altında kaldı. Su basan tarlalar drone ile görüntülendi.

A HABER BÖLGEDE

Bölgeden A Haber muhabiri Vedat Sezer'in aktardıkları: Sağanak yağışlar Çanakkale bölgesinde etkili oldu. Dün Karamenderes Deresi taştı ve tarım arazileri ile birlikte yollarda su altında kaldı. Bizim şu anda bulunduğumuz bölge aslında bir yol ancak taşkın sonrası sular altında kaldı. Burası adeta ayrı bir dere haline geldi. Geçtiğimiz yıl su seviyesi kritik hale gelen Bayramiç Barajı'nda taşan sular da bu bölgeye geldi.

DOMATES TARLARI SU ALTINDA

Bölgede çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı. Çanakkale Valiliği ekipleri bu bölgeyi trafiğe kapattı. Bölgede şeritler çekildi vatandaşların bu bölgeye gelmemesi istendi. Çanakkale'de yağışlar sona erdi. Kaz Dağları'nda eriyen karlarla birlikte metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Burası Batak Ovası'na giden önemli bir tarım merkezi. Domates tarlalarının bulunduğu bir yerdi.

Valilikten kritik uyarı: Sakın yaklaşmayın... VALİLİKTEN KRİTİK UYARI: SAKIN YAKLAŞMAYIN...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA