Kelime-i Tevhid bayrağına saldırı davası | Saldırgan Ege Akersoy hakim karşısında! Avukattan flaş sözler: Özür dilemeye yanaşmadı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Akersoy hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve dosyanın mütalaasını hazırlayabilmesi için Cumhuriyet Savcısı'na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.



''BAZI ŞARTLAR SAĞLANDIĞINDA, MÜVEKKİLDEN EL ÖPÜLÜP ÖZÜR DİLENDİĞİNDE UZLAŞMAYA AÇIKTIK''

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan müşteki İsmail Aydemir avukatı Deniz Alp İmamoğlu, ''Müvekkilin elindeki bayrak herhangi bir şekilde yasadışı bir bayrak değildir, herhangi bir terör örgütü propagandası yapmıyor, herhangi bir şekilde anayasal demokrasimize aykırı bir bayrak değildir. Bununla birlikte müvekkilin böyle bir durumda, 'şehitlere rahmet, Filistin'e destek ve İsrail'e lanet' yürüyüşünde böyle bir saldırıya uğraması kabul edilemez. Böylece saldırının düşünce ve ifade hürriyetine yapıldığını düşünüyoruz, bu sebeple sanığın cezalandırılmasın talep ettik. Sanık herhangi bir şekilde bizimle uzlaşmaya yanaşmadı, biz bazı şartlar sağlandığında, müvekkilden el öpülüp özür dilendiğinde uzlaşmaya açıktık. Bayrağa bir saygı gösterisinde bulunulduğunda uzlaşmaya hazırdık, sanık kabul etmedi. Herhangi bir uzlaşmaya yönelik bir şey olmadı, biz de sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ege Akersoy'un kamuya açık alanda Filistin'de yaşanan olayları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve üzerinde Arapça ifadeler bulunan bayrağı taşıyan müşteki İsmail Aydemir'e 'sen tam bir Arap sevicisisin... Arap kültürünü savunuyor' şeklinde sözler söylediği ve söylemleri ile halkın sosyal sınıf, ırk veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği anlatıldı.



Hazırlanan iddianamede şüpheli Ege Akersoy'un 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'kasten yaralama' suçundan toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan mahkemece hazırlanan tensip zaptında, Akersoy hakkındaki tutukluluk tedbirinin ölçülü olmayacağı, 'halkı kin düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunun ise değişme ihtimali de dikkate alınarak tahliyesine karar verilmişti. Akersoy'a yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına da hükmedilmişti.