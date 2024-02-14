AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! İlk kez A Haber ulaştı
Son dakika haberine göre AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. A Haber'in ulaştığı görüntülerde silahların ateşlenme anı görüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise gözaltı sayısı 26'ya çıktı.
10 Şubat 2024 Cumartesi akşamı İstanbul Küçükçekmece'deki AK Parti'nin seçim çalışmaları yaptığı alana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Saldırıda, AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın hedef alındığı ortaya çıkarken, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı da arttı.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, saldırıya ilişkin detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Karaman, "Bu görüntüler yaşanan olayın en net görüntüsü." ifadelerini kullandı.
İşte Nazif Karaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Olayın en net görüntüleri ilk kez A Haber ekranlarında yayınlanıyor. Ortaya çıkan bu görüntülerde silahlı saldırganlar ağır yaralanan masum vatandaş ve dernek ile polis memurları da görüntülere yansıyor. Bu görüntüler yaşanan olayın en net görüntüsü.
HEDEF AZİZ YENİAY'DI
İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kulağına birileri bir şey üflemiş gibi olayın en sıcak anlarında organize bir olay olmadığını ve adli suç olduğunu ifade etti. Fakat Küçükçekmece Başsavcılığı'nın soruşturması belirli bir noktaya geldi. Bu saldırı hedefi AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay'dı. Soruşturmayı yürüten ekip bu yönde hemfikir.
ARAÇTA BULUNANLARDAN 3'Ü YAKALANDI
Görüntülere bakıldığı zaman saldırganların kullandığı beyaz araba net şekilde ortada arabanın tavanından çıkan şahıs kalaşnikof ile ateş ediyor. Olay yeri de burası ve dernekte kamera görüntülerine yansıyor. Saldırgan buraya geliyor ve sokağın başında araba ile durup ateş açıyorlar. Araç içinde 5 kişi var ve tüm camlardan ateş ediliyor. Bunların hepsi yeni ve sıcak bilgilerdir. Araçta bulunan 5 kişiden 3 yakalanmış durumda. 4 tane küçük silah var bunlar 9 mm'lik bir tane de kalaşnikof var. Kalaşnikof ile ateş eden M.D isimli bir kişi.
Dernekte Aziz Yeniay'ın programı bitmek üzereyken polis görevlileri kapının önüne geliyor. O sırada araç sokak başına geliyor. Burada programın bittiği bilgisi gitmiş olabilir. Polisler güvenlik tedbiri alırken saldırı gerçekleşiyor. Aziz Yeniay içeride vedalaşırken ateş ediliyor eğer ki burada vedalaşma olmazsa dışarıda olacaktı ve hedefteki isim kendisiydi.
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması kapsamında Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 10 Şubat Cumartesi günü yaşanan saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü çocuk olan ve aralarında saldırıyı gerçekleştirenlerin de bulunduğu 26 şüpheli, daha sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.
NE OLMUŞTU?
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.
Saldırıda E.G.D. (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.
Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.
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