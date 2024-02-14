AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına düzenlenen saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! İlk kez A Haber ulaştı

ARAÇTA BULUNANLARDAN 3'Ü YAKALANDI

Görüntülere bakıldığı zaman saldırganların kullandığı beyaz araba net şekilde ortada arabanın tavanından çıkan şahıs kalaşnikof ile ateş ediyor. Olay yeri de burası ve dernekte kamera görüntülerine yansıyor. Saldırgan buraya geliyor ve sokağın başında araba ile durup ateş açıyorlar. Araç içinde 5 kişi var ve tüm camlardan ateş ediliyor. Bunların hepsi yeni ve sıcak bilgilerdir. Araçta bulunan 5 kişiden 3 yakalanmış durumda. 4 tane küçük silah var bunlar 9 mm'lik bir tane de kalaşnikof var. Kalaşnikof ile ateş eden M.D isimli bir kişi.

Dernekte Aziz Yeniay'ın programı bitmek üzereyken polis görevlileri kapının önüne geliyor. O sırada araç sokak başına geliyor. Burada programın bittiği bilgisi gitmiş olabilir. Polisler güvenlik tedbiri alırken saldırı gerçekleşiyor. Aziz Yeniay içeride vedalaşırken ateş ediliyor eğer ki burada vedalaşma olmazsa dışarıda olacaktı ve hedefteki isim kendisiydi.