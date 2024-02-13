Erzincan’da toprak kayması! Devlet tüm imkanlarını seferber etti: Kahraman Mehmetçik sahada...

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: "TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLSİN"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, Başkan Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Başkan Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.