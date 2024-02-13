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Erzincan'da toprak kayması! Devlet tüm imkanlarını seferber etti: Kahraman Mehmetçik sahada...

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Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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Erzincan’da toprak kayması! Devlet tüm imkanlarını seferber etti: Kahraman Mehmetçik sahada...

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. A Haber'e konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan sayım sonrası 9 işçinin eksik olduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Kayma yer altında değil, yer üstünde yaşandı. 667 çalışandan 9'u eksik 400 personel sahada çalışıyor. " ifadelerini kullandı. 9 işçinin bulunması devlet tüm imkanlarını seferber ederken kahraman Mehmetçik'te bölgede çalışmalarını canhıraş sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) yapılan yazılı açıklamada, 3'üncü Ordu Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması alanında arama- kurtarma çalışmalarına destek sağladığı belirtildi.

Türkiye, bugün (13.02.2024) Erzincan'da meydana gelen toprak kayması ile adeta sarsıldı.

TOPRAK ALTINDA KALAN 9 İŞÇİ İÇİN DEVLET SAHADA
A Haber'e konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan sayım sonrası 9 işçinin eksik olduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Kayma yer altında değil, yer üstünde yaşandı. 667 çalışandan 9'u eksik 400 personel sahada çalışıyor. " ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: "TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLSİN"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, Başkan Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Başkan Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Toprak kaymasının yaşandığı alanda 400 personelle arama kurtarma çalışması yapılıyor. Aynı zamanda olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

KAHRAMAN MEHMETÇİK SAHADA
Bölgede zamanla yarış devam ederken kahraman Mehmetçiklerimiz bölgeye intikal etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) yapılan yazılı açıklamada, 3'üncü Ordu Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması alanında arama- kurtarma çalışmalarına destek sağladığı belirtildi.

MSB'nin yaptığı açıklamanın devamında, "Erzincan Valiliği'nin talebi üzerine; 3'üncü Ordu İstihkâm Savaş Taburu, devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak haber alınamayan işçi kardeşlerimizi kurtarma çalışmaları yürütüyor" denildi.

Erzincan’da toprak kayması! Kırmızı alarm

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