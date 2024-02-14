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Şanlıurfa'da eğitime sağanak engeli! Valilik duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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Şanlıurfa’da eğitime sağanak engeli! Valilik duyurdu

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Şanlıurfa için şiddetli yağış uyarısında bulunmasının ardından il genelinde okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı illerde şiddetli sağanak ve beraberinde sel ve su baskını uyarısında bulundu.

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Şanlıurfa'da eğitim 1 gün süreyle durdu.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:

"Bugün ilimizde görülecek aşırı yağış nedeniyle ilk ve orta dereceli bütün okullarımızda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Liseler, özel eğitim ve diğer tüm eğitim kurumlarını kapsıyor."

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