Antalya’da yıldırım düşme anı saniye saniye kamerada

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Valilik koordinasyonunda çok sayıda ekip, alt geçit ve evlerdeki suları tahliye için büyük çaba sarf ederken afete dair yeni görüntüler de ortaya çıkmaya başladı.



Önceki gün sağanak yağmur sırasında merkez Kepez ilçesinde düşen yıldırım bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.