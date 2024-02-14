Antalya’da yıldırım düşme anı saniye saniye kamerada
YAŞAM ahaber.com.tr
Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına sonrası zarar gören, su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Antalya’dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak yıldırım düşme anı kameralara yansıdı. İşte saniye saniye o anlar…
Kepez ilçesinde 24 saatte metrekareye 372 kilogram, Muratpaşa ilçesinde 270 kilogram, Döşemealtı ilçesinde 69 kilogram yağış düşen ve alt geçitte 1 kişinin boğularak hayatını kaybettiği Antalya'da yaralar sarılmaya başlandı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Valilik koordinasyonunda çok sayıda ekip, alt geçit ve evlerdeki suları tahliye için büyük çaba sarf ederken afete dair yeni görüntüler de ortaya çıkmaya başladı.
Önceki gün sağanak yağmur sırasında merkez Kepez ilçesinde düşen yıldırım bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan ve park halindeki iş makinelerinin bulunduğu alana düşen yıldırım sonucunda şans eseri kimse yaralanmadı.
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