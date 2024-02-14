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İstanbul'da kibrit fabrikasında yangın! Ekipler bölgede

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2024 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
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İstanbul’da kibrit fabrikasında yangın! Ekipler bölgede

İstanbul Beykoz'da bulunan bir kibrit fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

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