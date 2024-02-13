13 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ortaköy’de 2 kişi denize düştü! Acı haber geldi

Ortaköy’de 2 kişi denize düştü! Acı haber geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2024
ABONE OL
Ortaköy’de 2 kişi denize düştü! Acı haber geldi

İstanbul Ortaköy'de 2 kişinin denize düştüğü bildirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sahile ekipler sevk edilirken, acı haber geldi. Olayda 1 kişinin kurtarıldığı bir kişinin de öldüğü belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA