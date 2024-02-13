Hastane otoparkında drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu araç trafikten men edildi
YAŞAM ahaber.com.tr
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkında drift atan sürücüye 33 bin 739 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el koyuldu ve aracı trafikten menedildi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin karşısındaki açık otoparkta, 33 YC 833 plakalı otomobilin sürücüsünün, drift atarak çevreyi rahatsız ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü H.E.Ç.'yi yakaladı. Sürücüye 'drift atmak' ve 'sürücü belgelerini yanında bulundurmamak'tan 33 bin 739 TL ceza yazıldı.
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