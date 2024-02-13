Konya’da otobüsteki yolcunun valizinden yaklaşık 8 kilo esrar çıktı

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışma kapsamında, Konya ilinden Antalya iline seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcuda uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldı.