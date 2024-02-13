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Kayseri'de paketleme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.02.2024
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Kayseri’de paketleme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

KAyseri'de paketleme makinesine sıkışan 32 yaşındaki fabrika işçisi Osman Timurcuoğlu hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde parke üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan işçi Osman Timurcuoğlu, paketleme makinesini kontrol etmek istediği sırada makineye sıkıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Timurcuoğlu, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Timurcuoğlu, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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