Kayseri’de paketleme makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Timurcuoğlu, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Timurcuoğlu, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.