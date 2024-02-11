İzmir'de taksici dehşeti yaşadı! Kadın yolcuyu aracına aldı olanlar oldu: "Yüzümü yumruklayıp..."

Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım. Beni araçtan çıkarmaya çalıştı. O sırada kadın hiç karışmayıp, arka koltuktaki poşetlerini almaya çalıştı. O sırada başka bir taksiden biri indi. O da herhalde onun arkadaşıydı. O da bana küfürler, tehditler etti. 'Git buradan' diyerek uzaklaşmamı istedi. Onun da biraz araya girmesiyle, fırsattan istifade edip, aracıma binip, uzaklaştım. Bana saldıran kişiden şikayetçiyim" dedi.