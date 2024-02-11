İzmir'de taksici dehşeti yaşadı! Kadın yolcuyu aracına aldı olanlar oldu: "Yüzümü yumruklayıp..."
İzmir'in Konak ilçesinde bir taksi şoförü, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklanıp, darb edildi. O anlar araç güvenlik kamerasına yansırken, darp raporu alan taksi şoförü şikayetçi oldu. 3 yıllık taksi şoförü Kaya Özer, saldırı anlarını anlattı. Özer, "Gültepe taraflarında yolcularımı bıraktım. Dönerken bir kadın el kaldırdı. Aracıma aldım, kadın panik halindeydi. 'Beni buradan uzaklaştır, kaçır' dedi. Ben de aynı şekilde gaza basıp, oradan uzaklaştım. Ancak 100 metre kadar ilerledikten sonra kadın tekrardan durmamı istedi. 'Arkadan bir kişinin küfürler, hakaretler ederek koşarak yaklaştığını söyledim. Ancak kadın buna rağmen 'Olsun sen dur' dedi. Kadınla konuşurken, koşarak gelen kişi bir anda şoför kapısını açıp, bana saldırmaya başladı. Beni darb etti. Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı." dedi.
100 metre kadar gitmelerinin ardından kadın inmek istediğini belirtip, Özer'den durmasını istedi. Özer, taksinin arkasından koşarak gelen bir kişinin saldırısına uğradı.
Yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan Özer, darp raporu alıp, Gültepe Şehit Mehmet Çelik Polis Merkezi'nde şikayetçi oldu. Saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
"GÖZÜ DÖNMÜŞ ŞEKİLDE SALDIRDI"
3 yıllık taksi şoförü Kaya Özer, "Gültepe taraflarında yolcularımı bıraktım. Dönerken bir kadın el kaldırdı. Aracıma aldım, kadın panik halindeydi. 'Beni buradan uzaklaştır, kaçır' dedi. Ben de aynı şekilde gaza basıp, oradan uzaklaştım.
Ancak 100 metre kadar ilerledikten sonra kadın tekrardan durmamı istedi. 'Arkadan bir kişinin küfürler, hakaretler ederek koşarak yaklaştığını söyledim. Ancak kadın buna rağmen 'Olsun sen dur' dedi. Kadınla konuşurken, koşarak gelen kişi bir anda şoför kapısını açıp, bana saldırmaya başladı. Beni darbetti. Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı.
Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım. Beni araçtan çıkarmaya çalıştı. O sırada kadın hiç karışmayıp, arka koltuktaki poşetlerini almaya çalıştı. O sırada başka bir taksiden biri indi. O da herhalde onun arkadaşıydı. O da bana küfürler, tehditler etti. 'Git buradan' diyerek uzaklaşmamı istedi. Onun da biraz araya girmesiyle, fırsattan istifade edip, aracıma binip, uzaklaştım. Bana saldıran kişiden şikayetçiyim" dedi.
"ÇANTASININ DERDİNE DÜŞTÜ"
Saldırı esnasında dayak yemesine neden olan kadının davranışlarında tuhaflık olduğunu söyleyen Özel, "Ben darb edildiğim anda adamın kucağına attı ve geri çekildi. Adam orada bana dayak atarken hiçbir şekilde araya girip müdahale etmeden, araçtan çantasını almanın derdine düşmüştü" açıklamasında bulundu.
"TAKSİCİ ŞİDDETİ SON BULSUN"
Polisin, araç kamerasından eşkalini belirlediği şüpheliyi tespit ettiğini belirten Özer, "Yakalanması için çalışmalar sürüyor. 10 gün önce bir taksici ağabeyimiz gasbedilip, hayatını kaybetti. Onun acısı içerisindeyiz. Onun üzüntüsü hala hepimizin derinden üzerken böyle bir olayın tekrardan başımıza gelmesi gerçekten bizi çok üzüyor. Bizler taksici olarak ekmeğimizin peşinde olan insanlarız. Hepimizin ailesi var, hepimizin sevenleri var. Taksici şiddeti son bulsun" diye konuştu.
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