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Son dakika | Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal için müebbet hapis istemi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2024 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
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Son dakika | Taksici Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal için müebbet hapis istemi

Son dakika haberi...Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu. İzmir'de, taksici Oğuz Erge'yi (44) silahla öldüren Delil Aysal (19) hakkında; kasten adam öldürme, yağma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı. Savcının hazırladığı iddianamede, Aysal için hiç bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği öğrenildi.

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