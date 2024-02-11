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Ankara'da kan donduran kaza! Otomobil tıra çarptı: 2 ölü 4 yaralı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2024
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Ankara’da kan donduran kaza! Otomobil tıra çarptı: 2 ölü 4 yaralı...

Ankara'da geçtiğimiz saatlerde kan donduran bir kaza gerçekleştirdi. Otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Ankara'da otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beynam Mahallesi Verem Çeşmesi mevkisinde Cihan G'nin kullandığı 06 AG 7289 plakalı otomobil, Yıldırım A. yönetimindeki 34 ZL 7593 plakalı tıra çarptı.

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Zülbiye G.(70) ve Meryem G. (14) hayatını kaybetti, sürücü Cihan G. (41) ile Tayyar G. (12), İrem G. (10) ve İrena G. (36) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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