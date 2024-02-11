Ankara’da kan donduran kaza! Otomobil tıra çarptı: 2 ölü 4 yaralı...

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Zülbiye G.(70) ve Meryem G. (14) hayatını kaybetti, sürücü Cihan G. (41) ile Tayyar G. (12), İrem G. (10) ve İrena G. (36) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.