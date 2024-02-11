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Matematik bulmacasını sadece IQ'su 150 üstü olanlar çözebilir! 7'lerin arasındaki 9'u 5 saniyede bul

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2024
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Matematik bulmacasını sadece IQ’su 150 üstü olanlar çözebilir! 7’lerin arasındaki 9’u 5 saniyede bul

Göreviniz, '7'lerle dolu bir denizin içinde gizlenmiş olan sinsi bir '9'u 12 saniyeden kısa bir sürede tespit etmek. Bu, sadece keskin bir gözleme ve hızlı düşünme yeteneğine dayalı bir meydan okuma. Ancak, kabul ettiğiniz takdirde, bu zorlu görevle başa çıkabileceğinize olan inancınızı kanıtlamış olacaksınız. Gözlerinizin detaylara olan hassasiyeti ve hızlı tepki verme yeteneğiniz, bu optik arayışta size yardımcı olacaktır.

Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan IQ testleri, çözenlerin dikkat ve algılama yeteneklerini artırarak bilişsel gelişime katkı sağlar. Bu nedenle, uzmanlar her gün bir adet IQ testinin çözülmesinin önemine dikkat çekiyor. Optik illüzyonlar, bir nesnenin, kişinin, hayvanın veya başka bir şeyin bir görüntünün içine gizlendiği ve izleyicinin bunları bulması gereken bir bulmaca türüdür. Optik illüzyonlar, beyin hücrelerine iş vererek bilişsel düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. İşte göreviz: 7'ler arasında gizlenmiş olan o sinsi '9'u bulun.

SÜRENİZ 5 SANİYE!

Şimdi optik illüzyon testinin başlangıç zamanı geldi...

Yukarıdaki görselde gizlenmiş olan 9'u bulmak için sadece birkaç saniyeniz var ve zaman başladı...

5

4

3

2

1

Ve süreniz soldu.

İŞTE CEVAP

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