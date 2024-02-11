AK Partili Fatma Sevim Baltacı'nın vefat ettiği kazada araç sürücüsü tutuklandı
AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı. Öte yandan şüpheli M.C.T, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda, araçtaki hızının 60-70 km arasında olduğunu, olay sebebiyle üzgün olduğunu söyledi. Alkollü olmadığını belirten sürücü, "Kendim de sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım." dedi.
Olay, dün akşam (10.02.2024) Beyoğlu AK Parti İstanbul İl Binası önünde meydana geldi.
OTOMOBİLİN ÇARPMASIYLA BALTACI YOLA SAVRULDU
İl binasına gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya 24 yaşındaki M.C.T.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baltacı yola savruldu.
SEVİM BALTACI TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Baltacı'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Fatma Sevim Baltacı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Baltacı'ya çarpan araç sürücüsü M.C.T, olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin alınan sürücü adliyeye sevk edildi.İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade veren M.C.T.nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
"İLK MÜDAHALEYİ DE BEN YAPTIM"
Şüpheli M.C.T, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda, araçtaki hızının 60-70 km arasında olduğunu, olay sebebiyle üzgün olduğunu söyledi. Alkollü olmadığını belirten sürücü, "Kendim de sağlık personeliyim. Olay yerinden ayrılmadım. İlk müdahaleyi de ben yaptım." dedi. M.C.T., "Taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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