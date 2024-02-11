AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

BAKAN KOCA: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya üzerinden bir başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun.