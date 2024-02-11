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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 11.02.2024 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Taziye mesajı paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik." ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti'den peş peşe taziye mesajları yağdı...

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Baltacı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"DEĞERLİ YOL ARKADAŞIMIZIN VEFATINDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Taziye mesajı paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik. Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun. ifadelerini kullandı.

"ACIMIZ TARİFSİZ"
Bir taziye mesajı da AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi. Kabaktepe," AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Başımız sağolsun… AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız, kıymetli yol arkadaşımız Fatma Sevim Baltacı'nın Sütlüce'de İstanbul İl Başkanlığı önünde meydana gelen trafik kazasında vefatını teessürle öğrendim. Merhume Fatma Sevim Baltacı Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya üzerinden bir başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun.

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