Fatih'te korku dolu anlar! Ahşap binada çıkan yangın yan binaya sıçradı | Bir vatandaş canını zor kurtardı
Fatih'te yarı ahşap bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanda bulunan binaya sıçradı. Çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle söndürüldü. Yangın yandaki binaya sirayet ettiği esnada binada bulunan bir vatandaş da kendi imkanlarıyla evden çıkarak kurtuldu. Yangından kurtulan vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi
Yangın saat 01.00 sıralarında Balat Mahallesi Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak'ta meydana geldi. Bir kısmı tadilat halinde olduğu öğrenilen 3 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANDAKİ 4 KATLI BİNANIN ÜÇ VE DÖRDÜNCÜ KATINA SIÇRADI
Nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede yandaki 4 katlı binanın üç ve dördüncü katına sıçradı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Fatih, Bayrampaşa, Bakırköy ve Şişli itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı. Alevlerin 2 binayı da sardığı yangın için itfaiye ekipleri Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak ve Mürselpaşa Caddesi üzerinde iki koldan söndürme çalışmaları yürüttü. Yangın yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürüldü.
BİR VATANDAŞ DA KENDİ İMKANLARIYLA EVDEN ÇIKARAK KURTULDU
İddiaya göre yangın yandaki binaya sirayet ettiği esnada binada bulunan bir vatandaş da kendi imkanlarıyla evden çıkarak kurtuldu. Yangından kurtulan vatandaşın dumandan etkilendiği öğrenildi.
POLİS EKİPLERİ YANGINLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Söndürme çalışmaları nedeniyle Mürselpaşa Caddesi bir süre araç trafiğine kapatılarak ulaşımın ara sokaklardan gerçekleşmesi sağlandı.
Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk inceleme sonucu yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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