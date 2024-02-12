Fatih’te korku dolu anlar! Ahşap binada çıkan yangın yan binaya sıçradı | Bir vatandaş canını zor kurtardı

YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Fatih, Bayrampaşa, Bakırköy ve Şişli itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı. Alevlerin 2 binayı da sardığı yangın için itfaiye ekipleri Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak ve Mürselpaşa Caddesi üzerinde iki koldan söndürme çalışmaları yürüttü. Yangın yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürüldü.