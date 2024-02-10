İzmir’deki 5 milyarlık vurgunda Sedat Ocakcı ve eşiyle birlikte 27 kişi tutuklandı



*Soruşturma kapsamında tutuklanan emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan



LÜKS HAYATLARI KAMERADA

Öte yandan Sedat Ocakcı'nın yaşadığı lüks hayat paylaştığı videoda görüldü. Holdingin bahçesinde eşi ile yürüyen Ocakcı'nın, iki büyük hediye paketinin kurdelesini eşine açtırdığı, eşinin 'İnanmıyorum' diyerek şaşkınlık yaşadığı, açılan paketlerden lüks spor araçların çıktığı görüldü. Biri siyah, diğeri kırmızı renkteki iki otomobili gören eşinin, Sedat Ocakcı'ya sarıldığı da video görüntülerinde yer aldı.



'HERKES PARASINI ALACAK'

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Sedat Ocakcı'nın polisteki ifadesinde yaptığı işin yasal olduğunu, pişman olmadığını belirtip, "Hiçbir zaman kaybetmem, hep kazanırım" dediği, eşinin ise şirket faaliyetleri ile hiçbir alakası olmadığını, yatırımlarla kocasını ilgilendiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevkleri sırasında bir gazetecinin "Paralar nerede?" diye sorusuna Sedat Ocakcı, "Herkes parasını alacak" yanıtını verdi. Dün geç saatlere kadar nöbetçi sulh ceza hakimliğinde işlemleri süren şüphelilerden holding sahibi Sedat Ocakcı, eşi Seçilay Ocakcı ile holdingdeki bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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