İzmir’de 2,5 milyarlık vurgun! Ocakcı Holding’e operasyonda emekli tuğgeneral detayı

İzmir'de yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan haklarında gözaltı kararı verilen holding sahibi Sedat Ocakcı (34) ve eşi Seçilay Ocakcı'nın (30) da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler arasında holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız'ın genel müdür yardımcılığı görevini yürüten emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da olduğu ortaya çıktı.





Dünyanın ilk şehir tokeni olan İzmir Token'i halka arz eden Barış Turgut'la yaptığı protokol sonucu, 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakcı Holding'de, iddiaya göre; holdingin sahibi Sedat Ocakcı'nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı. Yüksek kar vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayetçi olmaya başladı. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi.