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Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı her yerde aranıyor! İzmir’de 2,5 milyar liralık vurgun | 20 kişi gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
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Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı her yerde aranıyor! İzmir’de 2,5 milyar liralık vurgun | 20 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı, yüzlerce kişiyi yüksek kar vaadiyle kandırdı. Topladığı 2 milyar 500 milyon TL ile kayıplara karıştı. Bir haftadır ulaşılamayan ve paraları yeğeninin çaldığını söyleyen Ocakçı, mağdurlara sosyal medyadan "Çok sevdiğiniz paraları göndereceğim" mesajı yolladı. Düğmeye basan İzmir polisi şirketin binasında arama yaparken 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Türkiye, iş ve futbol dünyasını sarsan Seçil Erzan vurgununu konuşurken yeni bir dolandırıcılık daha yaşandı.

İzmir'de Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı yüzlerce kişiyi yüzde 10 ile yüzde 20 gibi yüksek faiz getirisi olduğunu iddia ettiği sistemle kandırdı. Öğrenciden emekliye, ev hanımından iş insanına kadar birçok vatandaştan 2 milyar 500 milyon lirayı toplayıp kayıplara karıştı.

BİR HAFTADIR ULAŞILAMIYORDU…

Bir haftadır Ocakçı'ya ulaşamayan vatandaşlar soluğu savcılıkta aldı. Yapılan incelemede, Sedat Ocakçı'nın Çiğli'de kullandığı holding binasının kirasını iki aydır ödemediği, ayrıca elektrik ve su borcunun da olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından borcunu ödeyeceğini açıklayan Sedat Ocakçı, siber güvenlik uzmanı yeğeni Salih Han'ın tüm parayı alıp kaçtığını anlattı.

Ocakçı yaptığı paylaşımda çalan kişinin akrabası olduğunu kabul ederek "Ekibimin içinden ve kendi kanımdan birisinin bu ihaneti kanımızı dondurdu" ifadelerini kullandı. Ocakçı, önceki gün yaptığı paylaşımda ise geri dönüp mağdurlara parasını ödeyeceğini açıkladı.

Ocakçı, "Gördüğünüz gibi buradayım, canlıyım. Sizin beni rahat bırakmamanıza rağmen ben sistemimi kurdum. Hızlı bir şekilde fon girişini sağlıyorum. Kazandıkça, azar azar hepinize o çok sevdiğiniz paraları göndereceğim. En başında ben hangi noktadaysam, yine hala aynı noktadayım. Canım ciğerim dediğim, kardeşim dediklerimin arkamdan söyledikleri umurumda değil. Hiçbir yere gitmedim. İzmir'e de geleceğim, merak etmeyin. Paranızı hazırlıyorum" paylaşımı yaptı.

EKİPLER DÜĞMEYE BASTI

Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık olayında, yeni bir gelişme yaşandı. 2.5 milyar TL ile kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

EKİPLER O ADRESLERDE ARAMA YAPTI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayette bulunan 30 kişinin 23 milyon lirasını dolandırdıkları suçlamasıyla, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan holding binası, Harmandalı Mahallesi'ndeki danışmanlık şirketi ve bir inşaat şirketinde arama yaptı.

Holding binasının yaklaşık bir hafta önce boşaltıldığı, bina girişine kiralık ilanı asıldığı görüldü.

Zanlıların borsa yatırımları ve satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettikleri, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

İzmir’de 2,5 milyar TL’lik vurgun! İZMİR'DE 2,5 MİLYAR TL'LİK VURGUN!

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