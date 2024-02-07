Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı her yerde aranıyor! İzmir’de 2,5 milyar liralık vurgun | 20 kişi gözaltına alındı

Ocakçı, "Gördüğünüz gibi buradayım, canlıyım. Sizin beni rahat bırakmamanıza rağmen ben sistemimi kurdum. Hızlı bir şekilde fon girişini sağlıyorum. Kazandıkça, azar azar hepinize o çok sevdiğiniz paraları göndereceğim. En başında ben hangi noktadaysam, yine hala aynı noktadayım. Canım ciğerim dediğim, kardeşim dediklerimin arkamdan söyledikleri umurumda değil. Hiçbir yere gitmedim. İzmir'e de geleceğim, merak etmeyin. Paranızı hazırlıyorum" paylaşımı yaptı.