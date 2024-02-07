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İBB ekipleri haber vermeden Beşyol Metrobüs Durağı'nı kapattı vatandaş isyan etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2024
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İBB ekipleri haber vermeden Beşyol Metrobüs Durağı’nı kapattı vatandaş isyan etti

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Beşyol Metrobüs Durağı, İBB ekipleri tarafından başlatılan çalışma nedeniyle 45 gün süresiyle hizmete kapatıldı. Durağın kapanacağından haberi olmayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

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