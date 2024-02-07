Trabzon’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 6 kişi can vermişti





BİLİRKİŞİ RAPORU TAMAMLANDI

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Daire tarafından hazırlanarak tamamlanan bilirkişi raporunda ise ihmaller olduğu belirtildi. Sürücü Adem B.'nin arıza talepleri nedeniyle çok sayıda araç değiştirdiği ve kazanın gerçekleştiği midibüsü ilk kez o gün teslim aldığı ortaya çıktı.