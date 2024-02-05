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Kahramanmaraş'ta kaymakam evinde ölü bulundu! İnceleme başlatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.02.2024 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
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Kahramanmaraş’ta kaymakam evinde ölü bulundu! İnceleme başlatıldı

Kahramanmaraş'ta Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun, silahla kafasından vurulmuş şekilde evinde ölü bulundu. Kaymakamın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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