Kaymakam Mesut Coşkun neden öldü? Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun kimdir?

Sırasıyla Ağrı- Doğubayazıt ve Trabzon- Beşikdüzü ilçelerinde kaymakam refikliği stajı yaptı. Afyonkarahisar-Dazkırı ve Burdur-Karamanlı ilçelerinde kaymakam vekilliği stajı yaptı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 107.Dönem Kaymakamlık kursunu Üstün Başarı derecesi ile tamamladı. Sırasıyla Kastamonu-İhsangazi ve Artvin - Kemalpaşa Kaymakamı olarak görev yapmıştır.23.08.2023 tarih ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilçemiz Kaymakamı olarak atanan Sayın Mesut COŞKUN 07 Eylül 2023 tarihi itibari ile ilçemizdeki görevine başlamıştır.