İzmir'deki kan donduran cinayet sonrası Aydın'da taksiciye skandal sözler: Senin gibi taksicileri vursunlar
Aydın’ın Efeler ilçesinde taksi yolculuğu yapan bir kadın, taksiciye İzmir’deki yaşanan cinayeti örnek göstererek, küfürler savurdu. Görüntülerde yolcunun taksi şoförüne, "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar! Senin gibi adamları vursunlar!" dediği duyuldu. İşte detaylar...
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir taksici gece aldığı kadın müşterinin önce küfrüne sonra da hakaretlerine maruz kaldı.
"SENİN GİBİ TAKSİCİLERİ VURUYORLAR YA VURSUNLAR"
Taksicinin uyarısına rağmen kadın müşteri hakaretlerine devam ederek, "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi. O anlar taksi kamerası tarafından anbean kaydedildi.
TAKSİCİYE KÜFÜRLER SAVURDU
Efeler ilçesinde taksicilik yapan Mehmet Cihan, dün gece saat 03.45 sıralarında müşteri aldı. Taksiye binen müşteriler sürücüye zor anlar yaşattı.
Ön koltukta oturan bir kadın müşteri önce taksiciye küfür etmeye başladı. Taksi sürücüsü Cihan, araç içerisinde bulunan kameranın kayıtta olduğunu kadın yolcuya bildirip küfür etmemesi konusunda uyardı. Buna rağmen kadın yolcu küfürlerine devam ederek, "Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar" dedi.
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