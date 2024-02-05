İzmir’de 2,5 milyar liralık vurgun! Kayıplara karıştı bir de video mesaj yolladı: O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak





HOLDİNG SAHİBİ DE KAYIPLARA KARIŞTI, HOLDİNG BİNASI KİRAYA ÇIKARILDI

İzmir tarihinin en büyük vurgunlarından birisi olan soğuk cüzdanın çalınmasının ardından daha önce çekmiş olduğu video ile sosyal medyadan mağdurlara seslenen holding sahibi Sedat Ocakçı'dan da yaklaşık 1 haftadır haber alınamadığı öğrenildi. Holdingin Çiğli'deki binasının ise geçtiğimiz hafta boşaltıldığı öğrenilirken, levhalarının indirildiği ve holding binasının mülk sahibi tarafından kiraya çıkarıldığı girişe asılan pankart ile görüldü.



"O ÇOK SEVDİĞİNİZ PARALARINIZ YATACAK"

Çekmiş olduğu bir video ile mağdurlara seslenen Sedat Ocakçı, "Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen ben sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. En başında ben hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım. Canım, ciğerim dediğim abim-kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Ama bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım, hiçbir yere gitmedim. Yakında, bu hafta içerisinde İzmir'de de görüşeceğiz. Hepiniz her zaman beni muhatap bulduğunuz gibi yine bulacaksınız. Ve merak etmeyin arkadaşlar paranızı alacaksınız. Ben sizin için o parayı hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.